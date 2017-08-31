Возврата к прежней коррупционной системе не будет и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией, - А.Атамбаев

31 августа 2017, 10:36 Комментарии

Можно с уверенностью сказать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет и народ Кыргызстана этого уже не позволит, сказал президент Алмазбек Атамбаев31 августа на торжественном мероприятии на площади Ала-Тоо. Глава государства отметил, что вызовы. С которым страна столкнулась в 2010 году, четко обозначили повестку, стоящую перед страной: вернуть людям надежду в будущее и практически заново выстроить государственные институты.

"По сути, нужно было практически заново восстановить кыргызскую государственность, восстановить веру людей в свою страну, в свой народ, в свое будущее. Так было всего семь лет назад. Хочу напомнить об этом тем, кто сегодня пытается отрицать очевидное, тем, кто пытается вернуть вспять ход истории. Скажу прямо, за последние годы в стране решаются проблемы, которые не решались до этого два десятилетия", - сказал он.

Президент остановился на отдельных достигнутых достижениях.

"Национальные ресурсы больше не отдаются на бесценок. Например, лицензию на месторождение "Джеруй" мы продали за 100 млн долларов США и плюс инвестор выплатил прежнему владельцу лицензии 65 млн долларов. А в свое время лицензия на это месторождение была отдана за 300 сомов.

Республика достигла энергетической независимости и стабильности энергосектора, мы начали настоящую, системную борьбу с коррупцией, начали чистку органов госуправления от этого зла, особенно в высших эшелонах власти. Только за 5 лет выявлены около 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела в отношении чиновников самого высокого уровня.

Можно с уверенностью сказать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет. Не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. И конечно же, этого "не видят" и некоторые политики, у которых наблюдается амнезия, потеря памяти и совести", - сказал он.