А.Атамбаев: На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов

31 августа 2017, 10:44 Комментарии

На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время выступления в рамках празднования Дня независимости. По его словам, сегодня административный ресурс ничего не решит на выборах. "Избиратель зайдет в кабинку один, с ним не зайдет административный ресурс в виде губернатора, министра, акима, главврача или директора школы. И вы знаете, наши люди не любят поступать так, как им указывает начальство, наши люди скорее поступят наоборот", - заявил он.

А.Атамбаев сказал, что в "кабину для голосования с избирателем зайдет другой ресурс - это финансовый ресурс, деньги, который избиратель, решив продать свой голос, получит от покупателя, богатенького кандидата в президенты".

"Вот эти деньги вместе с ним зайдут в кабину для голосования, в его кармане, в его кошельке. Я скажу откровенно - на подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов", - добавил он.