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За последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня, - АтамбаевЗа последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня, - АтамбаевМы не будем прощать организаторов беспорядков во время выборов, - А.АтамбаевМы не будем прощать организаторов беспорядков во время выборов, - А.Атамбаев

А.Атамбаев: На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445615-ru.html

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31 августа 2017, 10:44       Комментарии

На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время выступления в рамках празднования Дня независимости. По его словам, сегодня административный ресурс ничего не решит на выборах. "Избиратель зайдет в кабинку один, с ним не зайдет административный ресурс в виде губернатора, министра, акима, главврача или директора школы. И вы знаете, наши люди не любят поступать так, как им указывает начальство, наши люди скорее поступят наоборот", - заявил он.
А.Атамбаев сказал, что в "кабину для голосования с избирателем зайдет другой ресурс - это финансовый ресурс, деньги, который избиратель, решив продать свой голос, получит от покупателя, богатенького кандидата в президенты".
"Вот эти деньги вместе с ним зайдут в кабину для голосования, в его кармане, в его кошельке. Я скажу откровенно - на подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов", - добавил он.

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