Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог, - президент

31 августа 2017, 10:49 Комментарии

В течение ближайших двух лет мы полностью завершим работу по достижению транспортной независимости. Об этом 31 августа сказал президент Алмазбек Атамбаевво время выступления на центральной площади Ала-Тоо. "Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог. Четыре года назад это казалось сказкой. Несколько лет назад, когда мы проводили торжественные мероприятия, вся площадь была в выбоинах и трещинах. Сегодня была начата реконструкция не только международных трасс, но и дорог в областных и районных центрах. Начинается масштабная реконструкция, и в течение двух лет мы завершим работу по достижении транспортной независимости. Из тупиковой страны мы превратимся в транспортную", - сказал он.