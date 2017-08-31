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Народ Кыргызстана преодолел навязываемый синдром ущербности и привычку жить по чужим лекалам, - А.АтамбаевНарод Кыргызстана преодолел навязываемый синдром ущербности и привычку жить по чужим лекалам, - А.АтамбаевЗа последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня, - АтамбаевЗа последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня, - Атамбаев

Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог, - президент

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445614-ru.html

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31 августа 2017, 10:49       Комментарии

В течение ближайших двух лет мы полностью завершим работу по достижению транспортной независимости. Об этом 31 августа сказал президент Алмазбек Атамбаевво время выступления на центральной площади Ала-Тоо. "Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог. Четыре года назад это казалось сказкой. Несколько лет назад, когда мы проводили торжественные мероприятия, вся площадь была в выбоинах и трещинах. Сегодня была начата реконструкция не только международных трасс, но и дорог в областных и районных центрах. Начинается масштабная реконструкция, и в течение двух лет мы завершим работу по достижении транспортной независимости. Из тупиковой страны мы превратимся в транспортную", - сказал он.

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