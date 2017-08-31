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Новости Кыргызстана

Возврата к прежней коррупционной системе не будет и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией, - А.АтамбаевВозврата к прежней коррупционной системе не будет и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией, - А.АтамбаевАтамбаев: Страна не ослабла, а закалилась в огне испытанийАтамбаев: Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

А.Атамбаев: Я открыто хочу сказать, что во внешней политике мы прорвались

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445613-ru.html

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31 августа 2017, 10:28       Комментарии

"Я открыто хочу сказать, что во внешней политике мы прорвались", - сказал 31 августа президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время торжественного мероприятия на площади Ала-Тоо.
"Сегодня мы на равных ведем переговоры со всеми иностранными партнерами, исходим из собственных национальных интересов и отдаем приоритет нашим соседним республикам. Наши границы, как я говорил несколько лет назад, постепенно становятся воротами дружбы и добрососедства. Если в первые годы моего президентства буквально чуть ни ли не каждый месяц были стычки то на одной границе, то на другой, то сегодня коренными образом ситуация меняется", - сказал он.
Президент добавил, что страна научилась защищать собственные национальные интересы. "Это пришло не просто так, наши граждане сильно изменились", - сказал он.

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