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Атамбаев: Голосуйте так, как велит вам ваша совестьАтамбаев: Голосуйте так, как велит вам ваша совестьВозврата к прежней коррупционной системе не будет и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией, - А.АтамбаевВозврата к прежней коррупционной системе не будет и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией, - А.Атамбаев

Роль нового президента заключается в продолжении процесса национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445612-ru.html

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31 августа 2017, 10:37       Комментарии

Роль нового президента страны будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Об этом 31 августа сказал президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии на площади Ала-Тоо.
"Мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последний годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах. Мы заложили фундамент для экономического процветания. Кыргызстан состоялся как суверенное государство и это, я считаю, и была моя главная задача, миссия как президента. Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан", - сказал он.
"Роль нового президента страны будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности каждого из нас", - добавил А.Атамбаев.

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