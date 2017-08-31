Роль нового президента заключается в продолжении процесса национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития, - А.Атамбаев

31 августа 2017, 10:37 Комментарии

Роль нового президента страны будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Об этом 31 августа сказал президент Алмазбек Атамбаев на торжественном мероприятии на площади Ала-Тоо.

"Мир, согласие и стабильность - вот самое главное, чего мы достигли за последний годы. Страна, наш народ, наша жизнь меняются на глазах. Мы заложили фундамент для экономического процветания. Кыргызстан состоялся как суверенное государство и это, я считаю, и была моя главная задача, миссия как президента. Ибо теперь следующие президенты страны могут спокойно возводить сильное процветающее государство, независимый Кыргызстан", - сказал он.

"Роль нового президента страны будет заключаться в том, чтобы продолжить начатый процесс национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития страны. Это потребует, конечно же, и общественного согласия, и постоянного совместного труда, а также дисциплины и ответственности каждого из нас", - добавил А.Атамбаев.