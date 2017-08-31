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Новости Кыргызстана

Мы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог, - президентМы уверенно идем к тому, чтобы стать страной нормальных дорог, - президентА.Атамбаев: На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомовА.Атамбаев: На подкуп избирателей некоторые кандидаты готовят сотни и сотни миллионов сомов

За последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня, - Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445611-ru.html

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31 августа 2017, 10:46       Комментарии

Только за последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня. Об этом сообщил президент Алмазбек Атамбаев во время торжественной речи в честь Дня независимости Кыргызстана.
"Мы начали настоящую системную борьбу с коррупцией. Вы знаете, один из первых моих указов был об этом. Потому что когда я принимал должность президента я сказал о том, что "ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок". С коррупцией мы боролись нещадно, и меня здесь ничто не останавливало: кто бы это не был, какая бы должность не была, друг это мой, родственник или кто то еще", - сказал он.
"Я могу уверенно сказать, что возврата к прежней коррумпированной системе не будет, и не надо наедятся на это, только потому, что как после 2005 года Бакиевы начали грабить, а после 2010 года некоторые временщики [члены Временного правительства] начали грабить. Больше коррумпированной власти народ Кыргызстана не допустит, и не видеть этого может только полный глупец или человек с амнезией. Конечно, этого "не видят" некоторые политиканы из старой элиты, порой хотя и молодые по возрасту. Но у них есть амнезия и памяти и совести", - сказал А.Атамбаев.
По его словам объясняется это тем, что скоро в Кыргызстане пройдут президентские выборы и сегодня Алмазбек Атамбаев поздравляет страну с Днем независимости в последний раз в качестве президента.
"Скоро у нас выборы нового президента и, конечно же, очень многие политики политиканы хотели бы вернуть старые порядки и старые времена, когда политики чиновники могли наживаться за счет народа и гордиться этим, что вот я, сидя на государственной должности, стал мультимиллионером и так далее", - сказал президент.
"Очень многие хотели бы превратить Кыргызстан в коммерческий комок как в свое время сделали и Айдар Акаев, и другие детки Акаева, и как это сделал Максим Бакиев", - сказал он.

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