Народ Кыргызстана преодолел навязываемый синдром ущербности и привычку жить по чужим лекалам, - А.Атамбаев

31 августа 2017, 10:51 Комментарии

Народ Кыргызстана преодолел навязываемый долгое время синдром ущербности, сказал президент Алмазбек Атамбаев 31 августа во время выступления на центральной площади Ала-Тоо.

"Мы видим подъем национального самосознания. Наш народ преодолел долгое время навязываемый нам синдром ущербности, привычку жить по чужим лекалам. И если раньше нашу страну узнавали в новостях по очередному перекрытию дорог, захвату госучреждений, отключению света или газа, то сегодня Кыргызстан знают по частным выборам, по Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам в политике и экономике", - сказал он.

Президент отметил, что сегодня Кыргызстан - одна из 10 стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристами всего мира.

"Рекомендовано не только благодаря удивительной природе и радушию нашего народа, но и прежде всего, как безопасная и надежная страна для туристов. Мы добились этого всего за 5-6 лет", - сказал А.Атамбаев.