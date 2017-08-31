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Народ Кыргызстана преодолел навязываемый синдром ущербности и привычку жить по чужим лекалам, - А.Атамбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445610-ru.html

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31 августа 2017, 10:51       Комментарии

Народ Кыргызстана преодолел навязываемый долгое время синдром ущербности, сказал президент Алмазбек Атамбаев 31 августа во время выступления на центральной площади Ала-Тоо.
"Мы видим подъем национального самосознания. Наш народ преодолел долгое время навязываемый нам синдром ущербности, привычку жить по чужим лекалам. И если раньше нашу страну узнавали в новостях по очередному перекрытию дорог, захвату госучреждений, отключению света или газа, то сегодня Кыргызстан знают по частным выборам, по Всемирным играм кочевников, по грандиозным реформам в политике и экономике", - сказал он.
Президент отметил, что сегодня Кыргызстан - одна из 10 стран, которые рекомендованы к обязательному посещению туристами всего мира.
"Рекомендовано не только благодаря удивительной природе и радушию нашего народа, но и прежде всего, как безопасная и надежная страна для туристов. Мы добились этого всего за 5-6 лет", - сказал А.Атамбаев.

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