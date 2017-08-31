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В Нью-Йорке разрушили памятник Колумбу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365586_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445609-ru.html

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31 августа 2017, 10:22       Комментарии

Вандалы повредили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в нью-йоркском городском парке Йонкерс, об сообщает лента.ру со ссылкой на телеканал News 12.
Статуя размером 60 сантиметров, изготовленная из гипса, была сбита с пьедестала и расколота. Передняя часть скульптуры была обнаружена у основания памятника, а задняя часть - на вершине холма.
По словам местных жителей, статуя подверглась нападению вандалов вечером в субботу, 26 августа.
По словам комиссара полиции Чарльза Гарднера, статую, вероятно, разрушили дети. Вместе с тем, планируется провести тщательное расследование.
Первоначальная бронзовая статуя Колумба была украдена 12 лет назад.
В последние недели ряд общественных групп в США ведут борьбу за снос памятников деятелям Конфедерации южных штатов в период гражданской войны. Наиболее ожесточенное противостояние произошло в городе Шарлотсвилль, штат Вирджиния. Протест против сноса монумента генералу Роберту Ли перерос в в беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, что привело к гибели женщины, еще 19 человек получили ранения.
Противники увековечения памяти Колумба считают, что открытие им Америки привело к истреблению ее коренных жителей, а также к расцвету работорговли, жертвами которой стали миллионы африканцев.

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