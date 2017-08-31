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Атамбаев: Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365587_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445608-ru.html

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А.Атамбаев: За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь, страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

Виновники смертельных ДТП не смогут "договориться" с пострадавшими

31 августа 2017, 10:26       Комментарии

"Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний", - заявил сегодня, 31 августа, во время церемонии празднования Дня независимости президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
По его словам, иметь свою независимую страну, свое суверенное государство - это великий Божий дар, великое счастье. "И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость, как зенит ока. За 26 лет независимости наша страна прошла трудный путь становления, испытала непростые экономические и социальные потрясения. За эти трудные годы мы стали другими. Мы стали сильнее. Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний", - сказал Атамбаев.
Глава государства отметил,  что к сожалению, после принятия декларации о независимости в Москве 1991 году, мало что делалось для достижения подлинного суверенитета страны. "Сложнейший транзитный период затянулся на целых 20 лет и сопровождался большими тяготами народа. 2010 год показал насколько близко страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием - оказаться на грани катастрофы, что когда-то трудно было себе представить. После июньский событий на юге страны чувство подавленности и депрессии  в обществе усилилось. Вместе с тем, именно в то время кыргызстанцы снова показали удивительную способность к консолидации. Способность к объединению перед трудностями приходила на помощь нашему народу на протяжении нашей многовековой истории, позволяя вставать на ноги каждый раз и двигаться вперед", - подчеркнул президент.

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