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Мы не будем прощать организаторов беспорядков во время выборов, - А.АтамбаевМы не будем прощать организаторов беспорядков во время выборов, - А.АтамбаевРоль нового президента заключается в продолжении процесса национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития, - А.АтамбаевРоль нового президента заключается в продолжении процесса национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития, - А.Атамбаев

Атамбаев: Голосуйте так, как велит вам ваша совесть

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365588_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445607-ru.html

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Аскар и Бермет Акаевы. Ни стыда, ни совести

31 августа 2017, 10:42       Комментарии

Сегодня, 31 августа, в ходе церемонии поздравления с Днем независимости президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал граждан не продавать свой голос на выборах главы государства 15 октября.
По его словам, в настоящий момент уже готовится дискредитация выборов. По телевидению и в газетах муссируется тема административного ресурса. "Это подается так, что победит кандидат от СДПК. В некоторых политических кругах обсуждается тема подготовки беспорядков после 15 октября, в случае победы кандидата от СДПК", - сказал Атамбаев.
Он отметил, что всегда найдется ретивый чиновник, который пытаясь угодить своему начальнику и с лучшими намерениями будет агитировать за кандидата президентской партии. Однако, со слов главы государства услужливый дурак хуже врага. 

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