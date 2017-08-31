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Тело кыргызстанки, утонувшей в озере в Люберцах, отправили на родину

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/telo-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445605-ru.html

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31 августа 2017, 10:26       Комментарии

Тело кыргызстанки, утонувшей в озере в Люберцах, отправили на родину, сообщает пресс-служба Посольства КР в России.
По данным диппредставительства, Болотбек кызы Айжан утонула в озере Дзержинск в городе Люберцы Московской области.
"Посольством оказано содействие родственникам погибшей в оформлении разрешительных документов для отправки груза-200 в Кыргызстан. Тело гражданки КР отправлено на родину 30 августа. Местными правоохранительными органами проводится проверка по данному факту", – говорится в сообщении.

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