31 августа 2017, 10:26 Комментарии

Тело кыргызстанки, утонувшей в озере в Люберцах, отправили на родину, сообщает пресс-служба Посольства КР в России.

По данным диппредставительства, Болотбек кызы Айжан утонула в озере Дзержинск в городе Люберцы Московской области.

"Посольством оказано содействие родственникам погибшей в оформлении разрешительных документов для отправки груза-200 в Кыргызстан. Тело гражданки КР отправлено на родину 30 августа. Местными правоохранительными органами проводится проверка по данному факту", – говорится в сообщении.