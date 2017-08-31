Кыргызстан проводит свою независимую и суверенную политику —общественный деятель

31 августа 2017, 10:00 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Кыргызстан проводит свою независимую и суверенную политику. Об этом заявил общественный деятель Жыпар Жекшеев.

По его словам, годы независимости были не так гладки. При первых двух президентах страна была в сложной ситуации и, образно говоря, об этих годах можно забыть. "Тогда мы не смогли построить полноценное государство, хотя нас называли островком демократии. Кыргызстан начал вставать с колен только за последние несколько лет и это благодаря новой независимой политике Алмазбека Атамбаева. Мы изменили акцент отношения к своей стране. Мы не стали безропотно выполнять указания, посылы, которые нам навязывали разные Международные организации", - говорит Жекшеев.

Как он отметил, после последнего референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстан шагнул в правильном направлении. Новая Конституция призвана обеспечивать безопасность, проводить политику с учетом национальных интересов. Также Конституция призвана защищать безопасность граждан. Потому что под видом демократии либеральная идеология очень часто ставила страну в тупиковое положение. Кыргызстан ранее не мог проводить независимую, суверенную политику. Но за последние годы страна смогла все-таки определить свою позицию в экономической, политической и других сферах. Теперь можно с уверенностью сказать, что страна имеет приоритетные задачи по развитию и твердо идет по выбранному курсу.

Говоря о достижениях, Жекшеев отметил, что показатели роста ВВП страны говорят сами за себя. Также, он отмечает, невозможно забыть про энергетическую независимость, которая сыграла ключевую роль в энергетической безопасности страны.

"Если вспомнить, то раньше мы все с тревогой ожидали наступления зимы. Боялись, что опять начнутся отключения электроэнергии. Этот вопрос решен, и теперь мы можем без опасения пользоваться теми благами, которые создала страна для своих граждан. В-третьих, рост заработной платы. Заработная плата учителей, врачей стала очень привлекательной, теперь молодые люди начали обучаться на эти специальности. Они понимают, что, работая в школе, больнице, они смогут прокормить свою семью. Государство начало уделять внимание своим граждан и начало заботиться об их благосостоянии", - говорит он.

Общественный деятель также подчеркнул, что во внешней политике Кыргызстан также занял свою позицию. "Мы четко и ясно знаем, что нам нужно и с кем мы хотим работать. Кыргызстан присоединился к ЕАЭС и начал наращивать свою экономику. Мы сами, изучив ситуацию, приняли такое решение, потому что это в наших интересах", - сказал общественный деятель.

В сфере безопасности, по его словам, Кыргызстан также смог достичь хороших результатов. Кыргызстан член ОДКБ, ШОС и находится в семействе крупных мировых игроков. Ведь не имея безопасности, не приходится говорить ни о чем. "Оборона - прежде всего", - отметил он.