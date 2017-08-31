В озере в Московской области погибла кыргызстанка

31 августа 2017, 10:01 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. В озере города Дзержинск Московской области погибла кыргызстанка, сообщили в Посольстве КР в России.

Согласно информации, 29 августа в дипслужбу обратились кыргызстанцы и сообщили о гибели гражданки КР. Для выяснения обстоятельств сотрудник посольства побывал в бюро судебно-медицинской экспертизы города Люберцы, куда доставили тело погибшей.

Посольством оказано содействие родственникам погибшей в оформлении разрешительных документов для отправления груза 200 в Кыргызстан, которое было отправлено на родину 30 августа.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ежегодно в Кыргызстан доставляют порядка 250-300 "грузов 200", большую часть из которых отправляют из России и Казахстана.