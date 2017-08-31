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Прикинувшиеся монахинями латиноамериканки попытались ограбить банк в США

Источник:
http://kabar.kg/news/prikinuvs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445602-ru.html

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31 августа 2017, 10:08       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Две женщины в одеянии монахинь попытались ограбить банк в американском городе Таннерсвиль (штат Пенсильвания), сообщает Fox News.
Инцидент произошел в понедельник, 28 августа. Женщины пришли в офис банка Citizens вскоре после полудня. Одна из них подошла к кассиру, достала пистолет и потребовала выдать ей деньги. В это время вторая оставалась у дверей.
Подозреваемых описали как латиноамериканок среднего телосложения ростом примерно 155 сантиметров. Они прикрывали лица монашескими платками — апостольниками, при этом одна из женщина, также надела темные очки, пишет lenta.ru
Отмечается, что попытка ограбления оказалась неудачной, и женщины ушли без добычи. Как пишет ABC7, они, вероятно, покинули помещение из-за того, что кассир активировал сигнализацию.
Полиция и сотрудники Федерального бюро расследований США запросили у американцев помощи в установлении личностей женщин. Стражи порядка предупреждают, что преступницы вооружены и опасны.
В конце июля в американском городе Форт Лаудердэйл (штат Флорида) арестовали мужчину, который ограбил банк и, обнажившись, начал разбрасывать деньги на улицах. Месяцем ранее 71-летнего американца, который ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму и не возвращаться домой к жене, приговорили к домашнему аресту.

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