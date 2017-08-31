Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Задолго до президентских выборов началась кампания против кандидата от СДПК — АтамбаевЗадолго до президентских выборов началась кампания против кандидата от СДПК — АтамбаевА.Атамбаев: За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь, страна не ослабла, а закалилась в огне испытанийА.Атамбаев: За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь, страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

В Оше на два месяца арестована невестка, подозреваемая в убийстве и обезглавливании свекрови

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445601-ru.html

Похожие новости

Подозреваемых в обезглавливании женщины арестовали на два месяца

В Ноокенском районе задержан местный житель, подозреваемый в ограблении частного извозчика

Невестка обезглавила свекровь, чтобы замести следы убийства

Не хотела разводиться с ее сыном — подозреваемая в обезглавливании женщины

Подробности обезглавливания женщины в Оше: "Свекровь все время говорила, что я недостойна ее сына"

31 августа 2017, 10:22       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. В городе Оше, подозреваемые в убийстве и обезглавливании свекрови невестка и ее сестра, взяты под стражу на два месяца. Такое решение 30 августа вынес Ошский городской суд, сообщил агентству "Кабар" пресс-секретарь УВД города Замир Сыдыков.
28 августа утром в мусорном контейнере на юго-востоке Оша было найдено обезглавленное тело 51-летней женщины.
По подозрению в совершении этого преступления были задержаны 25-летняя невестка и ее 37-летняя сестра.
На допросе в милиции 25-летняя женщина рассказала, что это она убила свекровь, а сестре помогала скрыть убийство и спрятать тело. По словам подозреваемой, она пошла на такой шаг, чтобы сохранить свою семью, так как ее свекровь все время заявляла, что "она недостойно ее сына, и что все равно доведет их до развода".
Подробности этого дела, которое рассказали в милиции Оша, можно узнать здесь.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум