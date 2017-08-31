В Оше на два месяца арестована невестка, подозреваемая в убийстве и обезглавливании свекрови

31 августа 2017, 10:22 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. В городе Оше, подозреваемые в убийстве и обезглавливании свекрови невестка и ее сестра, взяты под стражу на два месяца. Такое решение 30 августа вынес Ошский городской суд, сообщил агентству "Кабар" пресс-секретарь УВД города Замир Сыдыков.

28 августа утром в мусорном контейнере на юго-востоке Оша было найдено обезглавленное тело 51-летней женщины.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны 25-летняя невестка и ее 37-летняя сестра.

На допросе в милиции 25-летняя женщина рассказала, что это она убила свекровь, а сестре помогала скрыть убийство и спрятать тело. По словам подозреваемой, она пошла на такой шаг, чтобы сохранить свою семью, так как ее свекровь все время заявляла, что "она недостойно ее сына, и что все равно доведет их до развода".

Подробности этого дела, которое рассказали в милиции Оша, можно узнать здесь.