Задолго до президентских выборов началась кампания против кандидата от СДПК — Атамбаев

31 августа 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Уже задолго до президентских выборов началась кампания против кандидата от СДПК. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе поздравительной речи в честь 26-годовщины Дня независимости Кыргызстана.

Он отметил, что лозунгом этой кампании является "Кто угодно, только не кандидат от СДПК".

"Почему? Потому что кандидат от СДПК продолжит курс президента Атамбаева. Потому что продолжит курс по очищению стран от политиков-коррупционеров. Потому что во внешней политике будет и дальше отдавать приоритет странам-соседям, таким братским странам как Россия и Китай. Потому что будет и дальше поставлен заслон на пути рейдерства и мародерства, национализма и сепаратизма. Потому что придется и дальше отвечать за воровство", - сказал глава государство.

Он отметил, что именно поэтому против кандидата от СДПК объединились временщики, и политиканы из некоторых НПО, и коррупционеры, и олигархи, и их ТВ и СМИ.

По словам президента страны, усиленно отрицается все хорошее, что сделано и делается в стране, обливается грязью власть. Атамбаев заявил, что сегодня сочиняются сказки о семье кандидата от СДПК.

"Заранее готовится дискредитация итогов выборов. Последние недели активно муссируется тема так называемого административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидата от СДПК. То подается как бесспорный факт, и даже обсуждается вариант организации массовых беспорядков в случае победы кандидата СДПК", - добавил он.

Алмазбек Атамбаев сообщил, что административный ресурс в сегодняшних условиях ничего не решает. Более того, он дает обратный эффект, потому что вольнолюбный народ не любит служить начальству и сделает наоборот.