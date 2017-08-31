А.Атамбаев: За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь, страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

31 августа 2017, 10:17 Комментарии

За 26 лет независимости Кыргызстан прошел трудный путь становления, испытал непростые экономические и социальные сотрясения. За эти трудные годы мы стали другими, мы стали сильнее, сказал 31 августа президент Алмазбек Атамбаев во время празднования Дня независимости на площади Ала-Тоо.

"Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний. К сожалению, после принятия декларации о независимости в 1991 году, мало что делалось для достижения подлинного суверенитета стран. Сложнейший транзитный период затянулся на целых двадцать лет и сопровождался большими тяготами для народа", - сказал он.

Глава государства отметил, что 2010 год показал, насколько близко страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием - оказаться на грани катастрофы, которую трудно было себе представить.

"После июньской трагедии 2010 года на юге страны чувство подавленности и депрессии в обществе еще более усилилось. Вместе с тем, именно в то время кыргызстанцы снова показали удивительную способность к консолидации. Способность к объединению перед трудностями приходила на помощь нашему народу на протяжении всей нашей многовековой истории, позволяя вставать на ноги каждый раз и двигаться вперед", - сказал он.