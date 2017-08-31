Палеонтологи разгадали тайну гибели мадагаскарских динозавров

31 августа 2017, 10:15 Комментарии

На северо-западе Мадагаскара находятся одни из самых богатых залежей древних окаменелостей. Формация Меварано – серия обширных могил, в которых скопились останки динозавров, крокодилов и предков птиц, живших здесь около 70 млн лет назад. По словам местного палеонтолога Рэймонда Роджерса (Raymond Rogers), на одном только участке размером втрое меньше теннисного корта ему с коллегами удалось идентифицировать останки порядка 1200 разных видов, передает Naked Science.

Что же вызвало эту массовую гибель? Предполагается, что виной всему могла быть длительная засуха, на фоне которой здесь проходили краткие, но исключительно мощные ливни. Они создавали временные потоки воды, сносившей останки умерших животных вместе и накрывавшей их илом. С другой стороны, с этим согласны далеко не все. Положение костей показывает, что, скорее всего, животные были погребены там же, где и погибли. Все случилось довольно быстро – неизвестный убийца был одинаково опасен и для летающих, и для ползающих, для хищных и травоядных.

На прошедшей недавно ежегодной встрече Общества палеонтологии позвоночных Роджерс озвучил новую необычную версию. По его словам, выгнутая поза, которую сохранили останки, может указывать на предсмертные конвульсии, а отложения карбонатов – на активный рост водорослей. Такое "цветение" вполне способно стать причиной массовой гибели животных, приходящих на водопой и просто обитающих в воде. Достаточно сказать, что динофлагелляты и цианобактерии выделяют сакситоксин, чрезвычайно опасное соединение, смертельное для человека уже в количестве 0,14 мг.

Например, в эпоху миоцена в море на территории нынешнего государства Чили такой "падеж" случался не раз: вода с токсичными водорослями вызывала гибель китов и рыб, скелеты которых сегодня находятся в пустыне Атакама. Есть подозрения, что водоросли стали причиной образования и некоторых других богатых палеонтологическими находками местонахождений. К сожалению, пока что прямых доказательств этому – достоверных следов водорослей – не найдено.