Зилалиев: Подготовка к ОЗП должна завершиться в ближайший срок, иначе будут применены жесткие меры

31 августа 2017, 9:53 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке накануне состоялось очередное заседание Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду.

Заседание прошло под председательством вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева при участии глав и представителей министерств, а также подведомственных им организаций.

В ходе встречи ответственные структуры представили отчет по проделанной работе и озвучили проблемы, препятствующие осуществлению поставленных задач. Зилалиев, выслушав подготовленные доклады, дал срок до очередного заседания Правительства для устранения всех погрешностей.

"Во второй половине сентября состоится заседания Правительства, и если оглашенные проблемы не будут решены, то будут приняты жесткие меры по отношению руководителей ведомств. Поэтому если не хватает средств и сил, то нужно сообщить сейчас. Потом будет хуже", - предупредил вице-премьер всех докладчиков.

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Уланбек Рыскулов выступил первым и рассказал о ситуации с запасами для отопительного процесса.

"На сегодня всеми заинтересованными государственными органами ведется работа по закупке угля. Так, подписан договор о приобретении 450 тысяч тонн импортного угля для нужд ТЭЦ города Бишкек. Еще 550 тысяч тонн угля будет приобретено у местных разработчиков. Для обеспечения работы ТЭЦ города Ош в осенне-зимний период запланировано поставить 14,441 тысяч тонн мазута. ОАО "Электрические станции" уже заключен договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку указанного объема топочного мазута. Вместе с тем произведен плановый ремонт и замена оборудования ряда котельных, ТЭЦ и ГЭС республики", – сообщил он.

Зилалиев подчеркнул, что в отдельных регионах страны заморозки начинаются уже в середине осени и, учитывая это, заготовку угля в регионах для нужд предприятий и населения необходимо активно начать уже сегодня.

"Вы знаете положение электроэнергии. Стоимость на нее со временем будет возрастать. Поэтому будет правильно делать акцент в период отопительного сезона все же на уголь. Уголь в срок должен быть закуплен для муниципальных котельных, социальных учреждений, силовых структур, объектов ГП "Кыргызжилкоммунсоюз". Действовавшие в прошлом году топливные базы должны возобновить свою работу в полном объеме и в этом году. Население должно иметь возможность своевременно и по доступной цене приобрести в необходимом количестве уголь для личных нужд", - сказал вице-премьер.

Председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев в своем докладе отметил, что распределительные компании продолжают вести мониторинг потребности электроэнергии, и на сегодня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей республике показатели потребления электроэнергии превысили установленным лимит.

"Все области страны превысили установленный лимит на потребление электроэнергии на 850 млн к/ч. Осенне-зимний период 2016-2017 годов затянулся на 180 дней, и погода в марте и апреле текущего года стало этому причиной. Также это повлекло за собой потери электроэнергии. Так "Северэлекторо" превысил лимит на 400 млн кв/ч, "Востокэлектро" - более 120 млн кв/ч, "Ошэлектро" – более 120 млн кв/ч и "Жалалабадэлектро" - примерно 150 млн кв/ч. Поэтому мы собираемся вновь рассмотреть данный вопрос и ввести в его обсуждении на заседании Правительства", - разъяснил Калиев.

Как сообщили полномочные представители Правительства в областях республики, то в регионах подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону завершена на 6% – 60%. Зилалиев был насторожен низкими показателями некоторых областей и потребовал заявить о проблемах реализации поставленной задачи в письменной или иной форме для скорейшего решения вопросов. Также он добавил, что при необходимости он будет выезжать в регионы и решать проблемы на местах.