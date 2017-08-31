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Кыргызстан сегодня отмечает 26-летие независимости

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445594-ru.html

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Мэр Бишкека поздравил горожан и гостей столицы с Днем независимости Кыргызстана

31 августа 2017, 9:30       Комментарии

Кыргызстан сегодня, 31 августа, отмечает 26-летие независимости.
Ровно 26 лет назад, 31 августа 1991 года, Верховный совет КР постановил принять Декларацию о независимости Республики Кыргызстан. Под постановлением подпись поставил председатель Верховного совета Медеткан Шеримкулов.
После принятия данного постановления начался отсчет истории суверенного кыргызского государства. Вся власть в стране перешла в "руки" Верховного Совета (впоследствии Жогорку Кенеш).
Сегодня в течение дня в Бишкеке будут проходить праздничные мероприятия: выставки, концертные выступления, показательные выступление спортивных клубов и спортивные состязания.
Также на ипподроме в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области пройдет финал турнира по кок-бору на Кубок президента Кыргызстана.
Вечером для горожан состоится праздничный концерт, который завершится праздничным фейерверком.

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