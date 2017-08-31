Кыргызстан сегодня отмечает 26-летие независимости

31 августа 2017, 9:30 Комментарии

Кыргызстан сегодня, 31 августа, отмечает 26-летие независимости.

Ровно 26 лет назад, 31 августа 1991 года, Верховный совет КР постановил принять Декларацию о независимости Республики Кыргызстан. Под постановлением подпись поставил председатель Верховного совета Медеткан Шеримкулов.

После принятия данного постановления начался отсчет истории суверенного кыргызского государства. Вся власть в стране перешла в "руки" Верховного Совета (впоследствии Жогорку Кенеш).

Сегодня в течение дня в Бишкеке будут проходить праздничные мероприятия: выставки, концертные выступления, показательные выступление спортивных клубов и спортивные состязания.

Также на ипподроме в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области пройдет финал турнира по кок-бору на Кубок президента Кыргызстана.

Вечером для горожан состоится праздничный концерт, который завершится праздничным фейерверком.