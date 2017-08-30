Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.56 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Виновники смертельных ДТП не смогут "договориться" с пострадавшимиВиновники смертельных ДТП не смогут "договориться" с пострадавшимиКыргызстан сегодня отмечает 26-летие независимостиКыргызстан сегодня отмечает 26-летие независимости

КР выдвинула инициативу развития Единой торговой площадки для стран ЕАЭС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365559_kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445593-ru.html

Похожие новости

Роль нового президента заключается в продолжении процесса национального возрождения, удерживая стратегические рамки развития, - А.Атамбаев

LIVE: Празднование Дня независимости на центральной площади Ала-Тоо

Атамбаев наградил госнаградами за особый вклад в развитие страны

На площади Ала-Тоо установят камеры с системой "антитеррор"

В честь Дня независимости в БГК наградили бишкекчан, внесших весомый вклад в развитие столицы

31 августа 2017, 9:31       Комментарии

В Астане 24-26 августа прошёл ежегодный международный выставочный форум "Евразийская неделя", организованный правительствами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией, в котором приняли участие представители органов государственной власти, деловых кругов и бизнес-сообщества из 49 стран.
Также в рамках форума состоялся круглый стол на тему "Сотрудничество B2B площадок стран ЕАЭС". Кыргызстан представляли заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи Мирлан Омуралиев и руководство трансграничной торговой B2B площадки Qoovee.com.
Президент компании Qoovee Турат Булембаев выдвинул инициативу интеграции онлайн B2B торговых площадок стран ЕАЭС, а также развития единой платформы для совместного продвижения, отчего должны выиграть в конечном итоге экспортеры и производители стран Союза.
В свою очередь Омуралиев предложил оказать господдержку данному альянсу электронных площадок, а также продвигать единую торговую площадку на уровне ЕЭК. Также кыргызская и белорусская стороны сделали акцент на необходимости признания всеми государствами-членами ЕАЭС электронных цифровых подписей союзных стран, а также на потребности сделать ЭТП государственных и коммерческих закупок более открытыми и прозрачными для равного доступа компаний из государств-членов союза.
Инициатива об интеграции действующих B2B торговых площадок и развитии единой платформы была поддержана участниками круглого стола и будет официально передана на обсуждение в Евразийскую экономическую комиссию для создания благоприятных условий развития подобного альянса в странах ЕАЭС.
Справка: "Евразийская неделя" – это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива создания "Евразийской недели" утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в мае 2015 года.
Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой для развития B2B-контактов, обсуждения инструментов и условий, созданных в ЕАЭС для развития бизнеса, а также совместной работы над стратегией экономического развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум