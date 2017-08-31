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В Токио началась конференция в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445590-ru.html

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31 августа 2017, 9:11       Комментарии

В Токио 31 августа начался 10 Токийский диалог в рамках Диалога Центральная Азия плюс Япония.
Эта конференция проходит в 25 годовщину установления дипломатических отношений между Японией и странами ЦА, отмечают организаторы. В этом году председательство в Диалоге принимает Таджикистан. До этого оно было у Туркменистана. Таким образом, все страны ЦА председательствовали в Диалоге.
От Кыргызстана в конференции принимает участие директор Национального института стратегических исследований Азамат Дикамбаев.
"Важно, чтобы Центральная Азия развивалась самостоятельно, без гегемонии какого-либо государства", - заявила бывший глава МИД Японии, инициатор создания Диалога Ерико Кавагучи.
В числе участников значатся управляющий директор Международного финансового центра в Астане (Казахстана) Нурбек Саясат, специальный представитель иностранных дел Туркменистана Гурбанмухаммет Касымов, глава миссии по сотрудничество с Азией и Тихоокеанским регионом (Узбекистан) Музаффар Мадрахимов, глава департамента международных отношений правительства Таджикистана Гуломжон Бобозода.

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