В Токио началась конференция в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония"

31 августа 2017, 9:11 Комментарии

В Токио 31 августа начался 10 Токийский диалог в рамках Диалога Центральная Азия плюс Япония.

Эта конференция проходит в 25 годовщину установления дипломатических отношений между Японией и странами ЦА, отмечают организаторы. В этом году председательство в Диалоге принимает Таджикистан. До этого оно было у Туркменистана. Таким образом, все страны ЦА председательствовали в Диалоге.

От Кыргызстана в конференции принимает участие директор Национального института стратегических исследований Азамат Дикамбаев.

"Важно, чтобы Центральная Азия развивалась самостоятельно, без гегемонии какого-либо государства", - заявила бывший глава МИД Японии, инициатор создания Диалога Ерико Кавагучи.

В числе участников значатся управляющий директор Международного финансового центра в Астане (Казахстана) Нурбек Саясат, специальный представитель иностранных дел Туркменистана Гурбанмухаммет Касымов, глава миссии по сотрудничество с Азией и Тихоокеанским регионом (Узбекистан) Музаффар Мадрахимов, глава департамента международных отношений правительства Таджикистана Гуломжон Бобозода.