Как отражается контрафакт на здоровье потребителя, обсудят в Бишкеке

31 августа 2017, 8:56 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. В Бишкеке 14-16 сентября будет работать V международный форум "Антиконтрафакт" по противодействию незаконному обороту продукции и эффективной защите прав интеллектуальной собственности, сообщает Торгово-промышленная палата КР.

Мероприятие пройдет в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза.

"Обсудят совершенствование госполитики в сфере развития цивилизованного рынка товаров и услуг, противодействие производству и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции. Также рассмотрят проблемы защиты прав потребителей, влияние контрафактной и фальсифицированной продукции на здоровье и благосостояние граждан и ряд других вопросов", - говорится в сообщении.

Организаторами форума выступают правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация организаций "Антиконтрафакт" и Министерство промышленности и торговли России.

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