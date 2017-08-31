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Как отражается контрафакт на здоровье потребителя, обсудят в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445589-ru.html

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"Манас оюндары-2017": состязания по ордо выиграла сборная Бишкека

31 августа 2017, 8:56       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. В Бишкеке 14-16 сентября будет работать V международный форум "Антиконтрафакт" по противодействию незаконному обороту продукции и эффективной защите прав интеллектуальной собственности, сообщает Торгово-промышленная палата КР.
Мероприятие пройдет в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза.
"Обсудят совершенствование госполитики в сфере развития цивилизованного рынка товаров и услуг, противодействие производству и распространению контрафактной и фальсифицированной продукции. Также рассмотрят проблемы защиты прав потребителей, влияние контрафактной и фальсифицированной продукции на здоровье и благосостояние граждан и ряд других вопросов", - говорится в сообщении.
Организаторами форума выступают правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация организаций "Антиконтрафакт" и Министерство промышленности и торговли России.
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