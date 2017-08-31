Positiff: Снежный барс глазами кыргызстанских школьников

31 августа 2017, 8:30 Комментарии

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Снежный барс глазами кыргызстанских школьников

Ученик 11 класса, актер А.Уланов получил награду от БГК за вклад в развитие столицы

Женская сборная Кыргызстана разгромила Францию на чемпионате мира по уличному футболу в Норвегии Юношеская команда "Дордой" стала победителем международного турнира по футболу в Казахстане Кыргызстанец получил серебряную кнопку ютубера Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +30...+35

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +29...+34

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +31...+36

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +31...+36

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +23...+28

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +25...+30

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +32...+34.