Positiff: Снежный барс глазами кыргызстанских школьников

31 августа 2017, 8:30 Комментарии
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Снежный барс глазами кыргызстанских школьников
Ученик 11 класса, актер А.Уланов получил награду от БГК за вклад в развитие столицы
Женская сборная Кыргызстана разгромила Францию на чемпионате мира по уличному футболу в Норвегии Юношеская команда "Дордой" стала победителем международного турнира по футболу в Казахстане Кыргызстанец получил серебряную кнопку ютубера Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +29...+34
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +31...+36
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +31...+36
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +23...+28
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +25...+30
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +32...+34.