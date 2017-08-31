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В Ботаническом саду пройдет дегустация яблок и груш

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445582-ru.html

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31 августа 2017, 3:19       Комментарии

В Ботаническом саду им.Гареева 2 сентября состоится дегустация плодов, выращенных Лабораторией плодовых растений Ботсада.
Как сообщили организаторы, на мероприятии можно будет вкусить спелые плоды яблок и груш, оценить их вкусовые качества.
А для садоводов и любителей содержать свой собственный сад, дегустация поможет выбрать саженцы полюбившихся вам сортов ,как раз перед осенним сезоном посадок. Несколько сортов яблок были выведены сотрудниками Ботанического сада.
В рамках мероприятия научные сотрудники проведут лекцию о всех представленных сортах и расскажут агротехнические особенности каждого сорта.

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