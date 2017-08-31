В Ботаническом саду пройдет дегустация яблок и груш

31 августа 2017, 3:19 Комментарии

В Ботаническом саду им.Гареева 2 сентября состоится дегустация плодов, выращенных Лабораторией плодовых растений Ботсада.

Как сообщили организаторы, на мероприятии можно будет вкусить спелые плоды яблок и груш, оценить их вкусовые качества.

А для садоводов и любителей содержать свой собственный сад, дегустация поможет выбрать саженцы полюбившихся вам сортов ,как раз перед осенним сезоном посадок. Несколько сортов яблок были выведены сотрудниками Ботанического сада.

В рамках мероприятия научные сотрудники проведут лекцию о всех представленных сортах и расскажут агротехнические особенности каждого сорта.