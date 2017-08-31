Работникам госорганов за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей вручили именные часы от премьер-министра (список)

31 августа 2017, 1:45 Комментарии
В Министерстве культуры, информации и туризма КР 30 августа состоялась церемония награждения именными часами от имени премьер-министра Кыргызстана отдельных работников государственных органов, представителей международных организаций и независимых медиа экспертов.
Как сообщила пресс-служба Минкультуры, за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей в рамках реализации программы перехода на цифровое телерадиовещание именными часами от имени премьер-министра Кыргызстана были отмечены:
1. Сарногоева Салкын Сатаровна - заместитель директора Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма,
2. Калмуратов Бакыт Турганбаевич - советник первого вице-премьер-министра,
3. Ибрагимов Шамиль Марсович - исполнительный директор Фонда "Сорос-Кыргызстан",
4. Абдрахманова Айнагуль Болотбековна - директор программы "Развитие средств массовой информации" Фонда "Сорос-Кыргызстан",
5. Кыдыралиева Марина Михайловна - Общество с ограниченной ответственностью, рекламное агентство "Квазар",
6. Шаяхметов Иманбек Шарыкперович - водитель транспортного участка ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейныз магистралей телевидения и радиовещания".
Также от имени премьер-министра были объявлены благодарности:
1. Джаркыналиевой Азият Шаболотовне - заместителю полномочного представителя правительства в Таласской области,
2. Сатыбалдиеву Уметбеку Кемелбековичу - начальнику промышленного, строительного, транспортного и коммуникационного сектора Аппарата полномочного представителя правительства в Жалал-Абадской области,
3. Джунусовой Айзаде Самудиновне - заведующей социальным отделом муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району,
4. Джунушевой Джамиле Кадырбековне - заведующей социальным отделом муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району,
5. Кармышак уулу Талантбеку - ведущему специалисту отдела регионального развития Аппарата полномочного представителя правительства в Ошской области.