Работникам госорганов за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей вручили именные часы от премьер-министра (список)

31 августа 2017, 1:45 Комментарии

В Министерстве культуры, информации и туризма КР 30 августа состоялась церемония награждения именными часами от имени премьер-министра Кыргызстана отдельных работников государственных органов, представителей международных организаций и независимых медиа экспертов.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры, за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей в рамках реализации программы перехода на цифровое телерадиовещание именными часами от имени премьер-министра Кыргызстана были отмечены:

1. Сарногоева Салкын Сатаровна - заместитель директора Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма,

2. Калмуратов Бакыт Турганбаевич - советник первого вице-премьер-министра,

3. Ибрагимов Шамиль Марсович - исполнительный директор Фонда "Сорос-Кыргызстан",

4. Абдрахманова Айнагуль Болотбековна - директор программы "Развитие средств массовой информации" Фонда "Сорос-Кыргызстан",

5. Кыдыралиева Марина Михайловна - Общество с ограниченной ответственностью, рекламное агентство "Квазар",

6. Шаяхметов Иманбек Шарыкперович - водитель транспортного участка ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейныз магистралей телевидения и радиовещания".

Также от имени премьер-министра были объявлены благодарности:

1. Джаркыналиевой Азият Шаболотовне - заместителю полномочного представителя правительства в Таласской области,

2. Сатыбалдиеву Уметбеку Кемелбековичу - начальнику промышленного, строительного, транспортного и коммуникационного сектора Аппарата полномочного представителя правительства в Жалал-Абадской области,

3. Джунусовой Айзаде Самудиновне - заведующей социальным отделом муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району,

4. Джунушевой Джамиле Кадырбековне - заведующей социальным отделом муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району,

5. Кармышак уулу Талантбеку - ведущему специалисту отдела регионального развития Аппарата полномочного представителя правительства в Ошской области.