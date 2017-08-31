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Новости Кыргызстана

Аким Свердловского района оштрафован за неисполнение требований ТИК БишкекаАким Свердловского района оштрафован за неисполнение требований ТИК Бишкека

Работникам госорганов за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей вручили именные часы от премьер-министра (список)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445581-ru.html

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31 августа 2017, 1:45       Комментарии

В Министерстве культуры, информации и туризма КР 30 августа состоялась церемония награждения именными часами от имени премьер-министра Кыргызстана отдельных работников государственных органов, представителей международных организаций и независимых медиа экспертов.
Как сообщила пресс-служба Минкультуры, за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей в рамках реализации программы перехода на цифровое телерадиовещание именными часами от имени премьер-министра Кыргызстана были отмечены:
1. Сарногоева Салкын Сатаровна - заместитель директора Департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма,
2. Калмуратов Бакыт Турганбаевич - советник первого вице-премьер-министра,
3. Ибрагимов Шамиль Марсович - исполнительный директор Фонда "Сорос-Кыргызстан",
4. Абдрахманова Айнагуль Болотбековна - директор программы "Развитие средств массовой информации" Фонда "Сорос-Кыргызстан",
5. Кыдыралиева Марина Михайловна - Общество с ограниченной ответственностью, рекламное агентство "Квазар",
6. Шаяхметов Иманбек Шарыкперович - водитель транспортного участка ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейныз магистралей телевидения и радиовещания".
Также от имени премьер-министра были объявлены благодарности:
1. Джаркыналиевой Азият Шаболотовне - заместителю полномочного представителя правительства в Таласской области,
2. Сатыбалдиеву Уметбеку Кемелбековичу - начальнику промышленного, строительного, транспортного и коммуникационного сектора Аппарата полномочного представителя правительства в Жалал-Абадской области,
3. Джунусовой Айзаде Самудиновне - заведующей социальным отделом муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району,
4. Джунушевой Джамиле Кадырбековне - заведующей социальным отделом муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району,
5. Кармышак уулу Талантбеку - ведущему специалисту отдела регионального развития Аппарата полномочного представителя правительства в Ошской области.

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