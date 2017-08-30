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Аким Свердловского района оштрафован за неисполнение требований ТИК Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445580-ru.html

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30 августа 2017, 23:52       Комментарии

Аким Свердловского района города Бишкек Самарбек Болотбеков оштрафован за неисполнение требований столичной территориальной избирательной комиссии. Как стало известно АКИppress, ТИК обратилась к акиму с просьбой предоставить 2 телефонизированных кабинета в здании администрации, однако С.Болотбеков не исполнил поручение в указанные сроки, что является нарушением статьи 49 Кодекса об административных правонарушениях.
Данное нарушение предусматривает привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 5 тыс. сомов. Повторное нарушение влечет отстранение от занимаемой должности.
С.Болотбеков оштрафован на 2 тыс. сомов.

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