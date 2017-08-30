Аким Свердловского района оштрафован за неисполнение требований ТИК Бишкека

30 августа 2017, 23:52 Комментарии

Аким Свердловского района города Бишкек Самарбек Болотбеков оштрафован за неисполнение требований столичной территориальной избирательной комиссии. Как стало известно АКИppress, ТИК обратилась к акиму с просьбой предоставить 2 телефонизированных кабинета в здании администрации, однако С.Болотбеков не исполнил поручение в указанные сроки, что является нарушением статьи 49 Кодекса об административных правонарушениях.

Данное нарушение предусматривает привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 5 тыс. сомов. Повторное нарушение влечет отстранение от занимаемой должности.

С.Болотбеков оштрафован на 2 тыс. сомов.