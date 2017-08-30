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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане 192 тыс. человек безработныеВ Кыргызстане 192 тыс. человек безработные

Представитель МВД просит гражданское общество содействовать тому, чтобы население не боялось милиции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445578-ru.html

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30 августа 2017, 22:29       Комментарии

Нужно отойти от практики, когда милицию выставляют в виде бабайки, считает представитель отдела теологии 10 управления МВД Манас Аманбаев. Об этом он сказал 30 августа на конференции "Роль женщин в противодействии экстремизму и терроризму" в Бишкеке.
В конференции принимают участие представители женских религиозных организаций, представители правоохранительных органов и НПО.
Представитель ПРООН отметила, что во время тренингов, проводимых ими для представительниц женских религиозных организаций, были те, кто говорил, что боится милиции и не доверяет ей. Она отметила необходимость проведения мероприятий с участием представителей правоохранительных органов и религиозных организаций для налаживания контакта.
"У нас есть одна неправильная практика - люди зачастую пугают кого-то милицией, выставляют в виде бабайки. Нужно наоборот объяснять, что милиции не нужно бояться. Ведь милиция для того и существует, чтобы сохранять порядок, спокойствие в стране. Бояться милиции неправильно. Нужно показывать милиционера как человека, который придет на помощь. Я прошу вас содействовать этому", - сказал он.

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