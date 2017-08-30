Деятельность блогеров обсудили в пресс-центре Sputnik Кыргызстан

30 августа 2017, 20:57 Комментарии

Журналист Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева в ходе видеомоста сообщила, что красивые девушки зарабатывают в Кырнете по 200 долларов за публикацию одного поста.

"В Кыргызстане самые "космические" аудитории у красивых девочек с наращенными ресницами - у некоторых около полумиллиона подписчиков. Не вижу в этом ничего плохого хотя бы потому, что они получают по 200 долларов за пост, а в среднем люди у нас зарабатывают 250 долларов в месяц", - сказала Минбаева.

Кыргызстанский блогер Нурайым Рыскулова в ходе видеомоста поделилась мнением о людях, чьи аккаунты популярны в Кырнете.

По ее словам, многие кыргызстанские блогеры "являются role model" (человек, примеру которого следуют другие. - Ред.). Причем тот, кто, например, помогает людям в регионах, имеет максимум тысячу подписчиков - гораздо большей популярностью пользуются красивые девушки, считает Рыскулова.

"Девушка, которая очень популярна в стране, не может принять тот факт, что нужно быть социально полезной. Я понимаю, что это личное дело каждого. Можно существовать только для себя, но, если к тебе прислушиваются, сделай полезное для общества. Стоит тебе сделать что-то, и многие поступят так же", - сказала блогер.

Видеомост объединил площадки в Ереване, Баку, Минске, Бишкеке и Кишиневе.

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