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В Кыргызстане 192 тыс. человек безработные

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445576-ru.html

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30 августа 2017, 21:38       Комментарии

На сегодняшний день общая численность безработных граждан Кыргызстана составила 192,2 тыс. человек. Об этом сообщили на коллегии Министерства труда и социального развития 29 августа.
На учете в службах занятости состоят 90 тыс. человек, из них имеющих официальный статус безработных - 62 тыс. человек.
За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроены 20,3 тыс. граждан, из них 5,5 тыс. человек в Бишкеке; 1,9 тыс. человек в Баткенской области; 3 тыс. человек в Чуйской области; 0,7 тыс. человек в Таласской области; 0,3 тыс. человек в Нарынской области; 2,4 тыс. человек в Ошской области; 2,4 тыс. человек в Жалал-Абалской облоасти; 1 тыс. человек в Иссык-Кульской области; 0,5 тыс. человек в городе Ош.

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