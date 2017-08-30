Анатолий Солоницын — актер, живший во Фрунзе

30 августа 2017, 21:32 Комментарии

Анатолий Солоницын родился 30 августа 1934 года в Богородске. Его настоящее имя Отто - отец решил назвать сына в честь руководителя экспедиции Отто Шмидта. С началом войны это имя в Советском Союзе стало непопулярным, и Отто стал Анатолием.

Будущий актер после школы поступил в строительный техникум. После работал на заводе, но из-за работы отца семья переехала в город Фрунзе (нынешний Бишкек). Они жили в доме №37 по бульвару Молодой Гвардии.

Здесь Анатолий Солоницын начал участвовать в художественной самодеятельности, читал стихи, выступал с куплетами, чем заинтересовал местную публику. В 1955 году едет в Москву, чтобы поступить в ГИТИС - высшее театральное учебное заведение. Но это у него не получилось даже с третьей попытки через год, и он отправился в Свердловск, чтобы работать в студии при тамошнем драмтеатре.

Актер играл второстепенные роли в театрах Свердловска, Минска, Новосибирска и Таллина. Но в 1976 году его пригласили на роль Гамлета в одноименном спектакле в московский театр имени Ленинского комсомола. Это стало его последней ролью в театре. После он снялся в таких фильмах, как "Зеркало", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Солярис", "Пикник на обочине", и других.

Последние годы своей жизни Солоницын страдал от рака легких. Актер скончался 11 июня 1982 года после операции и последующего долгого лечения. Похоронен в Москве.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });