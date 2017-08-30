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Анатолий Солоницын — актер, живший во Фрунзе

 

Фотографии: sputnik.kg

         

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445575-ru.html

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30 августа 2017, 21:32       Комментарии

Анатолий Солоницын родился 30 августа 1934 года в Богородске. Его настоящее имя Отто - отец решил назвать сына в честь руководителя экспедиции Отто Шмидта. С началом войны это имя в Советском Союзе стало непопулярным, и Отто стал Анатолием.
Будущий актер после школы поступил в строительный техникум. После работал на заводе, но из-за работы отца семья переехала в город Фрунзе (нынешний Бишкек). Они жили в доме №37 по бульвару Молодой Гвардии.
Здесь Анатолий Солоницын начал участвовать в художественной самодеятельности, читал стихи, выступал с куплетами, чем заинтересовал местную публику. В 1955 году едет в Москву, чтобы поступить в ГИТИС - высшее театральное учебное заведение. Но это у него не получилось даже с третьей попытки через год, и он отправился в Свердловск, чтобы работать в студии при тамошнем драмтеатре.
Актер играл второстепенные роли в театрах Свердловска, Минска, Новосибирска и Таллина. Но в 1976 году его пригласили на роль Гамлета в одноименном спектакле в московский театр имени Ленинского комсомола. Это стало его последней ролью в театре. После он снялся в таких фильмах, как "Зеркало", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Солярис", "Пикник на обочине", и других.
Последние годы своей жизни Солоницын страдал от рака легких. Актер скончался 11 июня 1982 года после операции и последующего долгого лечения. Похоронен в Москве.
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