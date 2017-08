Как уплатить налог на транспорт через терминал — видеоразъяснение

30 августа 2017, 21:11 Комментарии

Однако все больше приятелей покупают авто, и "налоговая" проблема стала для многих очень актуальной. Знакомые из регионов тоже нередко спрашивают, как можно уплатить сбор, минуя очереди. Кстати, штраф за неуплату весьма солидный - 2 тысячи сомов плюс пеня.

Я решил разобраться в вопросе досконально и выяснил, что налог легко уплатить через терминал. А для наглядности внес сбор за своего знакомого.

Последовательность действий была следующая:

<ul> <li>прежде всего через онлайн-калькулятор на сайте Sputnik.kg я выяснил, какую сумму необходимо уплатить (для этого достаточно знать год выпуска авто и объем двигателя);</li> <li>затем нашел в терминале раздел "Налог на транспорт для физических лиц";</li> <li>удостоверился, что терминал выдает чеки (иначе трудно будет доказать факт уплаты);</li> <li>ввел ИНН, указал город и регистрационный номер (все эти данные есть в свидетельстве о регистрации транспортного средства);</li> <li>внес необходимую сумму.</li> </ul> Кстати, после всех этих манипуляций не забудьте чек, который следует предъявлять сотрудникам ГНС в качестве квитанции об уплате налога. Также можно отнести его в районное отделение налоговой службы и получить наклейку об уплате на автомобиль. Единственная разница между чеком и наклейкой в том, что при наличии последней во время рейдов вас не будут останавливать для проверки.

