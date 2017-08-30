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Как уплатить налог на транспорт через терминал — видеоразъяснение

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445573-ru.html

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30 августа 2017, 21:11       Комментарии

<ul><li>Давно уплатил, я законопослушный гражданин</li><li>Успею, но как всегда в последний момент</li><li>Никак не получается из-за больших очередей</li><li>У меня нет ни дома, ни машины</li><li>Налоги? Не, не слышал</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1034924942; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } Меня никогда не волновал вопрос уплаты транспортного налога, ибо личного транспорта я не имею. А потому жалобы друзей-автовладельцев, которые проводят конец лета в очередях, всегда были мне непонятны.
Однако все больше приятелей покупают авто, и "налоговая" проблема стала для многих очень актуальной. Знакомые из регионов тоже нередко спрашивают, как можно уплатить сбор, минуя очереди. Кстати, штраф за неуплату весьма солидный - 2 тысячи сомов плюс пеня.
Я решил разобраться в вопросе досконально и выяснил, что налог легко уплатить через терминал. А для наглядности внес сбор за своего знакомого.
Последовательность действий была следующая:
<ul> <li>прежде всего через онлайн-калькулятор на сайте Sputnik.kg я выяснил, какую сумму необходимо уплатить (для этого достаточно знать год выпуска авто и объем двигателя);</li> <li>затем нашел в терминале раздел "Налог на транспорт для физических лиц";</li> <li>удостоверился, что терминал выдает чеки (иначе трудно будет доказать факт уплаты);</li> <li>ввел ИНН, указал город и регистрационный номер (все эти данные есть в свидетельстве о регистрации транспортного средства);</li> <li>внес необходимую сумму.</li> </ul> Кстати, после всех этих манипуляций не забудьте чек, который следует предъявлять сотрудникам ГНС в качестве квитанции об уплате налога. Также можно отнести его в районное отделение налоговой службы и получить наклейку об уплате на автомобиль. Единственная разница между чеком и наклейкой в том, что при наличии последней во время рейдов вас не будут останавливать для проверки.
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