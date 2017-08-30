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Подписаны Указы о приеме в гражданство и о выходе из гражданства КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445571-ru.html

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30 августа 2017, 20:12       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал 4 Указа о приеме в гражданство КР и о выходе из гражданства КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Из них 3 Указа о приеме в гражданство КР на 679 человек, большую часть которых составляют этнические кыргызы бывшие граждане Узбекистана и Таджикистана, возвратившиеся на историческую родину. 1 Указ Президента КР о выходе из гражданства КР 143 человек (104 - взрослые и 39 - дети).
Указ о выходе из гражданства КР №185
Указ о приеме в гражданство КР №186
Указ о приеме в гражданство КР №187
Указ о приеме в гражданство КР №188

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