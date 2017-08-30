Пекарня, кафе, магазин, кошара — чем владеют полпреды правительства в областях?

30 августа 2017, 20:16 Комментарии

Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов заработал 572 тыс. 725 сомов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой.

В собственности указал квартиру (19,8 кв.м), дом (467,6 кв.м), дом (178,8 кв.м), коттедж (122 кв.м), автомобиль "Мерседес-Бенц-460" и автомобиль "Тойота Лэндкрузер-200".

Близкий родственник А.Кайыпова получил 120 тыс. сомов в качестве пенсии. В его собственности имеется дом (406,2 кв.м), незавершенный стройобъект (123,54 кв.м), незавершенный стройобъект (125,9 кв.м), коттедж (30 кв.м), контейнер (4 кв.м), дом (65,6 кв.м), футбольное поле (9277 кв.м).

А.Кайыпов занимает эту должность с декабря 2013 года.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов заработал 369 тыс. 401 сом. В собственности имеет квартиру (61,1 кв.м). Близкий родственник получил 84 тыс. сомов зарплаты, владеет квартирой (47,5 кв.м), земельным участком.

Б.Кудайбергенов был назначен полпредом в июле 2015 года.

Полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов заработал 323 тыс. 732 сома. В собственности имеет дом (104,76 кв.м).

Близкие родственники владеют двумя земельными участками.

Т.Сарыбашов занимает должность с декабря 2015 года.

Полномочный представитель правительства в Таласской области Дайыр Кенекеев за 2016 год заработал 238 тыс. 576 сомов по месту основной работы. В качестве недвижимого имущества указан автомобиль "Тойота-Лэндкрузер". Занимает должность с июля 2016 года.

Экс-полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев получил 204 тыс. 232 сома по месту основной работы. В качестве движимого и недвижимого имущества ничего не указал.

Близкий родственник А.Акибаева заработал 120 тыс. сомов. В собственности имеет дом (87,5 кв.м), автомобили "Лексус GX470", "Тойота Ист".

А.Акибаев занимал должность полпреда с января 2016 года по марта 2017 год.

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Абиш Халмурзаев в 2016 году заработал 196 тыс. 980 сомов. В его собственности имеется гостиница, пекарня, магазин, два акционерных общества, дом. Часть имущества передана в доверительное управление. Кроме того, он владеет автомобилем ВАЗ.

Близкий родственник А.Халмурзаева получил 17 тыс. 760 сомов в виде пенсии. В собственности указаны две квартиры (72 кв.м и 48 кв.м).

А.Халмурзаев занимает должность полпреда с июля 2016 года.

Полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев заработал 89 тыс. 885 сомов по месту основной работы в представительстве и 608 тыс. 111 сомов по месту работы в Жогорку Кенеше. В собственности указал квартиру (72 кв.м), 50% кафе (143,6 кв.м), переданное в доверительное управление, и кошару.

Близкий родственник К.Сатыбалдиева получил 2,1 млн сомов от деятельности кафе. И также владеет 50% этого кафе.

К.Сатыбалдиев занимает должность полпреда с октября 2016 года. До этого был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК.