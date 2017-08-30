Подозреваемых в обезглавливании женщины арестовали на два месяца

30 августа 2017, 20:11 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Ошский городской суд своим решением арестовал подозреваемых в убийстве женщины, тело которой было обезглавлено, на два месяца - до 30 октября, сообщила пресс-служба УВД Оша.

Обезглавленное тело женщины нашли в минувшее воскресенье утром в мусорном баке у здания социального университета работники ошского "Тазалыка". Позже милиция задержала 25-летнюю невестку убитой и ее 37-летнюю сестру.

Ранее в правоохранительных органах сообщили подробности дела. Подозреваемая заявила, что не хотела разводиться с мужем из-за свекрови, а потому решилась на убийство.

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