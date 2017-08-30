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Верховный суд признал решение ЦИК по подписным листам Текебаева верным

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445568-ru.html

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30 августа 2017, 20:20       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Верховный суд КР признал законным и обоснованным решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов о недостоверности подписных листов претендента на пост президента от партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, сообщила пресс-служба ЦИК.
30 августа суд отказал в удовлетворении заявления уполномоченного представителя Текебаева по выборам, поддержав решение Центризбиркома, в котором говорится, что подписные листы недействительны из-за нарушения порядка финансирования. 38 тысяч 643 подписи, собранные в поддержку претендента, поступили в ЦИК 7 августа.
Решение В своем решении комиссия сослалась на то, что по конституционному закону кандидатам запрещается оплачивать сбор подписей и агитационную работу не из избирательного фонда. Рабочая группа ЦИК также выяснила, что со дня выдвижения Текебаева в его избирательный фонд не поступили никакие средства. В Центризбиркоме добавили, что после выявления этого факта было принято решение признать собранные подписи недостоверными.
Заполнение подписных листов является обязательным требованием для тех, кто хочет стать кандидатом в президенты. Перед регистрацией претенденту нужно сдать как минимум 30 тысяч подписей. Подписные листы необходимо было внести в ЦИК до 25 августа.
16 августа суд признал лидера партии "Ата Мекен" коррупционером и лишил его свободы на восемь лет. Текебаева обвиняли в том, что он взял у российского бизнесмена Леонида Маевского один миллион долларов за допуск к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom).
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