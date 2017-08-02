Зилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометров

30 августа 2017, 19:37 Комментарии

Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометров. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дуйшенбек Зилалиев сказал сегодня, 30 августа, на очередном заседании Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, сообщает пресс-служба правительства КР.

С основным докладом о подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов выступил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Уланбек Рыскулов.

"На сегодня всеми заинтересованными государственными органами ведется работа по закупке угля. Так, подписан договор о приобретении 450 тысяч тонн импортного угля для нужд ТЭЦ города Бишкек. Еще 550 тысяч тонн угля будет приобретено у местных разработчиков. Для обеспечения работы ТЭЦ города Ош в осенне-зимний период запланировано поставить 14,441 тысячи тонн мазута. ОАО "Электрические станции" уже заключен договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку указанного объема топочного мазута. Вместе с тем произведен плановый ремонт и замена оборудования ряда котельных, ТЭЦ и ГЭС республики", – сообщил Уланбек Рыскулов.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев отметил, что в отдельных регионах страны заморозки начинаются уже в середине осени.

"Учитывая это, заготовку угля в регионах для нужд предприятий и населения необходимо активно начать уже сегодня. Уголь в срок должен быть закуплен для муниципальных котельных, социальных учреждений, силовых структур, объектов ГП "Кыргызжилкоммунсоюз". Действовавшие в прошлом году топливные базы должны возобновить свою работу в полном объеме и в этом году. Население должно иметь возможность своевременно и по доступной цене приобрести в необходимом количестве уголь для личных нужд", — подчеркнул он.

По итогам совещания министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления дан ряд поручений, направленных на своевременное исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" от 10 мая 2017 года № 262.

Вопрос о подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" будет рассмотрен на ближайшем заседании Правительства Кыргызской Республики в сентябре 2017 года.

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