ЦИК: Зарегистрированы еще два кандидата на должность президента КР

30 августа 2017, 19:30 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Зарегистрированы еще два кандидата на должность президента КР, сообщает пресс-служба ЦИК.

По ее информации, ими стали Адахан Мадумаров, выдвинутый политической партией "Бутун Кыргызстан" и самовыдвиженец Эрнис Зарлыков.

Как отмечается, оба кандидата предоставили в ЦИК все необходимые документы и сдали нужное количество подписных листов в свою поддержку.

Так, Мадумаров предоставил 42 тыс 303 подписей, из которых достоверными признаны, согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов - 36 тыс 128 подписей.

Зарлыков представил 48 тыс 75 подписей, из которых достоверными признаны - 40 тыс 510 подписей.

Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева.