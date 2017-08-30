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ЦИК: Зарегистрированы еще два кандидата на должность президента КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-zare...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445565-ru.html

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30 августа 2017, 19:30       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Зарегистрированы еще два кандидата на должность президента КР, сообщает пресс-служба ЦИК.
По ее информации, ими стали Адахан Мадумаров, выдвинутый политической партией "Бутун Кыргызстан" и самовыдвиженец Эрнис Зарлыков.
Как отмечается, оба кандидата предоставили в ЦИК все необходимые документы и сдали нужное количество подписных листов в свою поддержку.
Так, Мадумаров предоставил 42 тыс 303 подписей, из которых достоверными признаны, согласно заключению Рабочей группы по приему и проверке подписных листов - 36 тыс 128 подписей.
Зарлыков представил 48 тыс 75 подписей, из которых достоверными признаны - 40 тыс 510 подписей.
Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева.

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