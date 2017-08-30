Зилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубов

30 августа 2017, 19:35 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометров. Об этом вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сказал на очередном заседании Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, с основным докладом о подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов выступил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Уланбек Рыскулов.

"На сегодня всеми заинтересованными государственными органами ведется работа по закупке угля. Так, подписан договор о приобретении 450 тысяч тонн импортного угля для нужд ТЭЦ города Бишкек. Еще 550 тысяч тонн угля будет приобретено у местных разработчиков. Для обеспечения работы ТЭЦ города Ош в осенне-зимний период запланировано поставить 14,441 тысяч тонн мазута. ОАО "Электрические станции" уже заключен договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку указанного объема топочного мазута. Вместе с тем произведен плановый ремонт и замена оборудования ряда котельных, ТЭЦ и ГЭС республики", – сообщил Рыскулов.

Зилалиев отметил, что в отдельных регионах страны заморозки начинаются уже в середине осени.

"Учитывая это, заготовку угля в регионах для нужд предприятий и населения необходимо активно начать уже сегодня. Уголь в срок должен быть закуплен для муниципальных котельных, социальных учреждений, силовых структур, объектов ГП "Кыргызжилкоммунсоюз". Действовавшие в прошлом году топливные базы должны возобновить свою работу в полном объеме и в этом году. Население должно иметь возможность своевременно и по доступной цене приобрести в необходимом количестве уголь для личных нужд", - подчеркнул он.

По итогам совещания министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления дан ряд поручений, направленных на своевременное исполнение постановления правительства "О подготовке отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" от 10 мая 2017 года № 262.

Вопрос о подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства КР в сентябре 2017 года.