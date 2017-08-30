Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Зилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометровЗилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометровЦИК: Зарегистрированы еще два кандидата на должность президента КРЦИК: Зарегистрированы еще два кандидата на должность президента КР

Зилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубов

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/zilaliev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445564-ru.html

Похожие новости

Зилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометров

Верховный суд КР признал законным решение ЦИК о недостоверности подписных листов О.Текебаева

USAID предоставил 150 тыс. долларов США для организации форума по сохранению снежного барса и его экосистем

Участница "Миссис Вселенная-2017" Чоткараева: С гордостью буду носить ленту КР

ЕЭК предлагает скорректировать условия доступа к госзаказу предприятий ЕАЭС

30 августа 2017, 19:35       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометров. Об этом вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сказал на очередном заседании Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, с основным докладом о подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов выступил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Уланбек Рыскулов.
"На сегодня всеми заинтересованными государственными органами ведется работа по закупке угля. Так, подписан договор о приобретении 450 тысяч тонн импортного угля для нужд ТЭЦ города Бишкек. Еще 550 тысяч тонн угля будет приобретено у местных разработчиков. Для обеспечения работы ТЭЦ города Ош в осенне-зимний период запланировано поставить 14,441 тысяч тонн мазута. ОАО "Электрические станции" уже заключен договор с ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку указанного объема топочного мазута. Вместе с тем произведен плановый ремонт и замена оборудования ряда котельных, ТЭЦ и ГЭС республики", – сообщил Рыскулов.
Зилалиев отметил, что в отдельных регионах страны заморозки начинаются уже в середине осени.
"Учитывая это, заготовку угля в регионах для нужд предприятий и населения необходимо активно начать уже сегодня. Уголь в срок должен быть закуплен для муниципальных котельных, социальных учреждений, силовых структур, объектов ГП "Кыргызжилкоммунсоюз". Действовавшие в прошлом году топливные базы должны возобновить свою работу в полном объеме и в этом году. Население должно иметь возможность своевременно и по доступной цене приобрести в необходимом количестве уголь для личных нужд", - подчеркнул он.
По итогам совещания министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления дан ряд поручений, направленных на своевременное исполнение постановления правительства "О подготовке отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" от 10 мая 2017 года № 262.
Вопрос о подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года" будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства КР в сентябре 2017 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум