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Новости Кыргызстана

Милиционер "просто так" вернул права 110 нарушителям ПДД в НарынеМилиционер "просто так" вернул права 110 нарушителям ПДД в Нарыне

Центризбирком КР аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentrizb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445563-ru.html

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30 августа 2017, 19:51       Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. В Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР аккредитованы еще 54 международных наблюдателя.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, были аккредитованы международные наблюдатели от Исполнительного Комитета СНГ во главе с Сергеем Лебедевым - председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, Миссии международного наблюдения БДИПЧ/ОБСЕ во главе с послом и главой Миссии Александром Кельчевским, и другие.
На сегодняшний день Центризбирком КР уже аккредитовал 61 международного наблюдателя.

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