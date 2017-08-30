Центризбирком КР аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

30 августа 2017, 19:51 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. В Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР аккредитованы еще 54 международных наблюдателя.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, были аккредитованы международные наблюдатели от Исполнительного Комитета СНГ во главе с Сергеем Лебедевым - председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, Миссии международного наблюдения БДИПЧ/ОБСЕ во главе с послом и главой Миссии Александром Кельчевским, и другие.

На сегодняшний день Центризбирком КР уже аккредитовал 61 международного наблюдателя.