А.Мадумаров и Э.Зарлыков зарегистрированы кандидатами на должность президента

30 августа 2017, 19:44 Комментарии

Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков зарегистрированы кандидатами на должность президента. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Центральной избирательной комиссии 30 августа.

Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность президента, претендентом на должность президента Кыргызстана в необходимом объеме представлены следующие документы:

- протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления о согласии баллотироваться или заявление о самовыдвижении;

- форма сведений о кандидате с указанием биографических данных;

- копия паспорта кандидата;

- справка с места работы;

- документы, подтверждающие внесение избирательного залога;

- сертификат об уровне владения государственным языком.

Также, претендент А.Мадумаров предоставил в Центризбирком КР 42 тыс.303 подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны 36 тыс. 128 подписей.

Э.Зарлыков представил в Центризбирком 48 тыс. 75 подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны 40 тыс. 510 подписей.