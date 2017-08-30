А.Мадумаров и Э.Зарлыков зарегистрированы кандидатами на должность президента

30 августа 2017, 19:44 Комментарии
Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков зарегистрированы кандидатами на должность президента. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Центральной избирательной комиссии 30 августа.
Согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность президента, претендентом на должность президента Кыргызстана в необходимом объеме представлены следующие документы:
- протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления о согласии баллотироваться или заявление о самовыдвижении;
- форма сведений о кандидате с указанием биографических данных;
- копия паспорта кандидата;
- справка с места работы;
- документы, подтверждающие внесение избирательного залога;
- сертификат об уровне владения государственным языком.
Также, претендент А.Мадумаров предоставил в Центризбирком КР 42 тыс.303 подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны 36 тыс. 128 подписей.
Э.Зарлыков представил в Центризбирком 48 тыс. 75 подписей избирателей в поддержку его кандидатуры, из которых достоверными признаны 40 тыс. 510 подписей.