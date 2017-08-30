Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

А.Мадумаров и Э.Зарлыков зарегистрированы кандидатами на должность президентаА.Мадумаров и Э.Зарлыков зарегистрированы кандидатами на должность президентаЗилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометровЗилалиев: Объем воды в Токтогульском водохранилище впервые за последние годы достиг уровня в 19,475 млрд кубометров

Если вы популярны в Сети, приносите пользу людям — блогер Рыскулова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445561-ru.html

Похожие новости

Иссык-Кульских фермеров научили пользоваться электро-пастухами

Что о Кыргызстане рассказывают мировые блогеры-путешественники

Новый глава ГКПЭН Рыскулов намерен поддержать любые отраслевые инициативы

Уланбек Рыскулов представлен коллективу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования

Уланбек Рыскулов представлен коллективу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования

30 августа 2017, 19:42       Комментарии

Видеоконференция, посвященная Международному дню блога, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По словам Рыскуловой, многие кыргызстанские блогеры "являются role model" (человек, примеру которого следуют другие. - Ред.). Причем тот, кто, например, помогает людям в регионах, имеет максимум тысячу подписчиков - гораздо большей популярностью пользуются красивые девушки, считает Рыскулова.
"Девушка, которая очень популярна в стране, не может принять тот факт, что нужно быть социально полезной. Я понимаю, что это личное дело каждого. Можно существовать только для себя, но, если к тебе прислушиваются, сделай полезное для общества. Стоит тебе сделать что-то, и многие поступят так же", - сказала блогер.
Видеомост объединил площадки в Ереване, Баку, Минске, Бишкеке и Кишиневе.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум