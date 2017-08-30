Если вы популярны в Сети, приносите пользу людям — блогер Рыскулова

30 августа 2017, 19:42 Комментарии

Видеоконференция, посвященная Международному дню блога, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Рыскуловой, многие кыргызстанские блогеры "являются role model" (человек, примеру которого следуют другие. - Ред.). Причем тот, кто, например, помогает людям в регионах, имеет максимум тысячу подписчиков - гораздо большей популярностью пользуются красивые девушки, считает Рыскулова.

"Девушка, которая очень популярна в стране, не может принять тот факт, что нужно быть социально полезной. Я понимаю, что это личное дело каждого. Можно существовать только для себя, но, если к тебе прислушиваются, сделай полезное для общества. Стоит тебе сделать что-то, и многие поступят так же", - сказала блогер.

Видеомост объединил площадки в Ереване, Баку, Минске, Бишкеке и Кишиневе.

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