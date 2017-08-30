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Милиционер "просто так" вернул права 110 нарушителям ПДД в Нарыне

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445560-ru.html

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В Нарыне инспектор незаконно выдавал нарушителям водительские права

Активистка, попавшая в аварию, не хочет брать деньги с виновника ДТП, чтобы проучить нарушителей

30 августа 2017, 19:48       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. Старший инспектор патрульной милиции Нарынского ГОВД незаконно возвращал нарушителям водительские удостоверения, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Прокуратура Нарынской области возбудила в отношении правоохранителя уголовное дело по статьям 304 "Злоупотребление должностным положением" и 316 "Халатность" Уголовного кодекса КР.
"Установлено, что вышеуказанный инспектор в нарушение требований инструкции МВД КР с января 2016 года по февраль 2017-го незаконно выдал водителям, нарушившим ПДД, водительские удостоверения в количестве 110 штук", - отметили в Генпрокуратуре.
Сообщается, что милиционер возвращал документы без предоставления водителями квитанций об уплате штрафа. В результате государству причинен ущерб на 29 тысяч 400 сомов, который был полностью возмещен во время следствия. Нарынский горсуд признал патрульного виновным и приговорил его к выплате штрафа в размере 30 тысяч сомов.
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