С приходом Атамбаева к власти Кыргызстан перестал быть страной митингов – Шестаков

30 августа 2017, 19:10 Комментарии

31 августа 2017 году Кыргызстан будет отмечать 26 годовщину приобретения независимости. За это время в стране произошли важные процессы, в том числе политические, которые определили будущее государства. Чего удалось достигнуть Кыргызстану за 26 лет независимости, рассказал политолог Игорь Шестаков.

О политике Надо начать с того, что если перенести 26 лет на возраст человека, то понятно, что в это время начинает формироваться личность этого человека. Это говорит о том, что мы находимся на стадии формирования государственности, потому что возраст достаточно молодой. Те события, которые происходили в 2005 и 2010 годах, продемонстрировали авторитарный путь развития, когда вся страна работала в интересах одной семьи. Для народа Кыргызстана такая система не приемлема. Я думаю, в политическом плане это один из главных таких итогов, о которых можно говорить. Не случайно КР сегодня является одним из ведущих государств на постсоветском пространстве, где происходят демократические реформы и преобразования. Мне кажется, один из важных вкладов в это сделал Алмазбек Атамбаев, который как президент в парламентском государстве стал тем самым арбитром, обеспечившим баланс всех ветвей власти. Именно это позволило Кыргызстану развиваться конструктивно в плане построения демократического государства. Пример очень простой — выборы в парламент в 2015 году, когда победу одержали 6 партий. Это демонстрирует, что в Кыргызстане есть политическая конкуренция.

Я бы хотел отметить, что до прихода Атамбаева на пост президента Кыргызстан имел на международной арене имидж страны митингов. По любому поводу у нас в государстве проходили акции протеста и многие игроки на международной арене отмечали с иронией, что у нас митингуют 24 часа в сутки. Но мы видим, что за последние годы акции протеста минимизировались, и они в основном носят локальный характер. Это говорит о том, что Атамбаеву удалось стабилизировать общественно-политические процессы, потому что те страсти, которые сегодня иногда кипят, в большей степени происходят в стенах парламентах. Последнее событие – это октябрь 2012 года, когда была предпринята попытка ворваться в Белый дом. Это было пресечено, и с тех пор мы живем спокойно. Да, митинги происходят, но они, еще раз повторюсь, локальные.

Также поскольку сегодня мы находимся в предвыборной ситуации, то уход Атамбаева с поста главы государства по окончании срока — тоже показатель того, что в Кыргызстане соблюдаются основные законы, связанные с передачей власти. Поэтому президентские выборы сегодня представляют особый интерес, в первую очередь, для наших соседей по Центральной Азии и для других стран СНГ. Потому что мы видим ту политическую конкуренцию, которой во многих странах просто нет, а имя президента известно до выборов.

Об экономике Что касается экономики, то я хотел бы отметить, что даются разные оценки вступлению Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Есть сторонники этого процесса, есть оппоненты. Здесь надо рассматривать с точки зрения того, что был сделан шаг в сторону государства, которое может выпускать конкурентоспособную продукцию и поставлять ее на международные рынки. Мы были первой страной, которая вступила в ВТО, это произошло в конце 90-х годов, но выгоды для реального сектора экономики не было. Да, мы стали страной реэкспорта зарубежных товаров. Речь идет о китайских и турецких товарах. Но при этом, по сути дела, собственное производство влачило жалкое существование. И я думаю, что решительный шаг, сделанный Атамбаевым по вступлению в ЕАЭС, в первую очередь, надо рассматривать как шаг, направленный на поддержку национального товаропроизводителя. Естественно, я думаю, что все эти шаги в будущем будут решать проблему, которая остра, и об этом нельзя не говорить, – чтобы создавать рабочие места и чтобы кыргызстанцы получали достойную зарплату. Потому что те процессы, которые происходили в 90-х годы и в начале 2000-х, привели к тому, что мы утратили собственную промышленность, и большинство людей отправилось в трудовую миграцию. Эту проблему в будущем предстоит решать.

О внешней политике Что касается внешней политики, то мне кажется, Алмазбеку Атамбаеву, как государственному деятелю, который отвечает за формирование этого сектора, впервые удалось заявить о Кыргызстане как о государстве, которое при внешнеполитической деятельности отстаивает национальные интересы. Это, кстати, было заметно с первых шагов, когда Атамбаев был премьер-министром. Тогда встал вопрос о том, чтобы была оплата за российские базы. При вступлении в ЕАЭС Кыргызстан входил туда с предложениями по защите наших граждан, которые работают за рубежом. То есть все это частицы вещей, которые складываются в национальную политику. Также на днях прошли успешные переговоры с Узбекистаном по вопросам делимитации и демаркации границ. Этот вопрос не решался долгие десятилетия. Я думаю, что Кыргызстан на внешнеполитической арене приобрел свое лицо за последнее 6 лет. И в отношениях с основными стратегическими партнерами наша республика демонстрирует приоритет нацинтересов.