В Баткене состоялся гарнизонный развод сотрудников милиции

30 августа 2017, 19:09 Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На центральной площади города Баткен сегодня состоялся гарнизонный развод сотрудников милиции под руководством начальника УВД Баткенской области, полковника Тагаева Ашима. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным пресс-службы, под руководством начальника УВД Баткенской области была проведена проверка готовности сотрудников правоохранительных органов нести службу во время празднования Дня независимости, праздника Курман Айт и Дня знаний. Так весь личный состав милиции ведут службу в усиленном режиме начиная с 29 августа.

Тагаев отметил, что каждый сотрудник правоохранительных органов обязан добросовестно исполнять свои обязанности и всей душой нести службу отчизне.