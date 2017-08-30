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В Баткене состоялся гарнизонный развод сотрудников милиции

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445556-ru.html

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В Бишкеке состоялся гарнизонный развод столичной милиции

30 августа 2017, 19:09       Комментарии

Ош, 30.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На центральной площади города Баткен сегодня состоялся гарнизонный развод сотрудников милиции под руководством начальника УВД Баткенской области, полковника Тагаева Ашима. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.
По данным пресс-службы, под руководством начальника УВД Баткенской области была проведена проверка готовности сотрудников правоохранительных органов нести службу во время празднования Дня независимости, праздника Курман Айт и Дня знаний. Так весь личный состав милиции ведут службу в усиленном режиме начиная с 29 августа.
Тагаев отметил, что каждый сотрудник правоохранительных органов обязан добросовестно исполнять свои обязанности и всей душой нести службу отчизне.

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