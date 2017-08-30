Верховный суд КР признал законным решение ЦИК о недостоверности подписных листов О.Текебаева

30 августа 2017, 19:17 Комментарии

Бишкек, 30.08.17. /Кабар/. Верховный суд КР сегодня постановлением оставил в силе Решение Межрайонного суда г.Бишкек об отказе в заявлении уполномоченного представителя по выборам Омурбека Текебаева А.Жолдошбекова о признании незаконным решения ЦИК КР за №48 от 17 августа 2017 года, в котором Центризбирком признал подписные листы кандидата в президенты КР О.Текебаева недействительными за нарушение порядка финансирования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Решение Центральной комиссии по выборам №48 от 17 августа о признании недостоверными подписи избирателей, собранные в поддержку кандидата О.Текебаева в количестве 38 тыс 643 подписи, за нарушение порядка финансирования признано законным и обоснованным.

Напомним, что 7 августа в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили подписные листы кандидата О.Текебаева в количестве 38 тыс 643 подписи.

В соответствии с требованиями части 11 статьи 41 Конституционного закона: "Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства для оплаты работ по сбору подписей избирателей, ведение предвыборной агитации, осуществление других предвыборных мероприятий, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды".

Подписные листы должны быть изготовлены кандидатами за счет средств собственного избирательного фонда согласно части 9 статьи 41 Конституционного закона: "Средства избирательных фондов могут использоваться: 1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, в том числе направленных на сбор подписей в поддержку кандидата".

В соответствии с абзацем 3 пункта 57 главы V Инструкции "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата на должность Президента КР", утвержденной Постановлением ЦИК КР №158 от 14.07.2017: "недостоверными подписями признаются все подписи избирателей, собранные до дня оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного фонда кандидата".

Рабочей группой по проверке подписных листов ЦИК КР также было установлено, что со дня выдвижения О.Текебаева кандидатом, то есть с 18 июня по 17 августа 2017 года, на счете избирательного фонда кандидата не было никакого поступления и расходования денежных средств, что подтверждено официальным письмом ОАО "РСК Банк" № 16-04/4726 от 17 августа 2017 года.

На основании вышеизложенного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР 17 августа принято решение о признании недостоверными 38 643 подписи кандидата О.Текебаева за нарушение порядка финансирования.