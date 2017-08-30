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USAID предоставил 150 тыс. долларов США для организации форума по сохранению снежного барса и его экосистем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445554-ru.html

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30 августа 2017, 19:12       Комментарии

USAID предоставил 150 тыс. долларов США для организации и материально-технического обеспечения форума. Об этом сообщило посольство США в КР со ссылкой на директора миссии USAID в Кыргызстане Кимберли Розен.
По ее словам, деньги обеспечили участие 36 делегатов - представителей госорганов из девяти стран, где обитает снежный барс (Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Монголия, Непал, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан).
"Соединенные Штаты хотели бы поздравить Кыргызстан с успешным проведением Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, состоявшегося в Бишкеке 23-25 августа. Двенадцать стран, на территории которых находятся ареалы обитания снежного барса, еще раз подтвердили свою приверженность сохранению снежного барса и высокогорных экосистем и подписали Бишкекскую декларацию "Забота о снежном барсе и горах - наше экологическое будущее", - говорится в сообщении.
Учитывая, что эти экосистемы являются одним из наиболее важных источников воды в Азии, их сохранение и защита имеют огромное значение для сотен миллионов людей по всему региону, в том числе в КР.
Со времени проведения первого форума по сохранению снежного барса в 2013 году USAID сотрудничает с Всемирным фондом дикой природы, чтобы поддержать Глобальную программу защиты снежного барса и экосистем. С помощью пятилетнего проекта с бюджетом более 7 млн долларов США по сохранению и адаптации в высокогорных регионах и сообществах в Азии, USAID поддержали пилотные инновационные методы защиты барсов в шести странах: Бутан, Индия, Кыргызстан, Монголия, Непал и Пакистан.
"Благодаря нашей работе, мы продвигаем экологически-ориентированное развитие для того, чтобы снизить деградацию мест обитания снежного барса и повысить устойчивость экосистем. Мы стремимся исследовать и защитить высокогорную фауну и ледниковые зоны. Это невозможно без интеграции усилий по сохранению снежного барса с вопросами местной экономики, водной и продовольственной безопасности, а также адаптации к окружающей среде", - сообщила глава USAID.
Проект напрямую поддерживает страны-члены Глобальной программы защиты снежного барса и экосистем. Некоторые из достижений проекта в Кыргызстане включают:
* Предоставление возможностей для местных сообществ по изучению и защите снежных барсов;
* Инновационные решения по смягчению конфликта между людьми и барсами;
* Поддержка разработки планов управления местностями в Непале и Кыргызстане в рамках Глобальной программы защиты снежного барса и экосистем, которые могли бы служить в качестве модели для распространения среди других 10 государств-участников программы.
* Подготовка национальных координационных центров и специалистов по вопросам учета влияния погоды в планировании управления местностью;
* Содействие в организации Форума по защите снежного барса и его экосистем в 2013 и в 2017 годах.

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