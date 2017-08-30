Ясно и солнечно — погода по Кыргызстану на 31 августа

30 августа 2017, 18:58 Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. В четверг, 31 августа, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит 14-19 градусов тепла, дневная +30...+35.

В Таласской области ночью будет +8...+13, днем от 29 до 34 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +31...+36.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +23...+28.

В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

В Оше ночью 17-19 выше нуля, днем +33...+35.

В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 32-34 градуса тепла.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });