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Новости Кыргызстана

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Ясно и солнечно — погода по Кыргызстану на 31 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445553-ru.html

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30 августа 2017, 18:58       Комментарии

БИШКЕК, 30 авг - Sputnik. В четверг, 31 августа, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской области ночная температура составит 14-19 градусов тепла, дневная +30...+35.
В Таласской области ночью будет +8...+13, днем от 29 до 34 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 14-19 градусов со знаком "плюс", днем +31...+36.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +23...+28.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 25-30 градусов.
В Оше ночью 17-19 выше нуля, днем +33...+35.
В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 32-34 градуса тепла.
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