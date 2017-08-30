В Оше в честь Курман Айта общественный транспорт будет работать бесплатно

30 августа 2017, 18:14 Комментарии

Согласно распоряжению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева, в городе Оше 1 сентября в честь священного праздника "Курман Айт" общественный транспорт будет работать бесплатно. об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Все автобусы и троллейбусы в этот день с утра до вечера будут бесплатно развозить пассажиров. Отметим, это второй раз, когда общественный транспорт в Оше обслуживает пассажиров на безвозмездной основе. Впервые подобная акция состоялась 25 июня текущего года в честь празднования Орозо Айта.

В городе Ош ежедневно на линии выходят 15 троллейбусов и 28 автобусов.