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В Оше в честь Курман Айта общественный транспорт будет работать бесплатно

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445551-ru.html

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30 августа 2017, 18:14       Комментарии

Согласно распоряжению мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева, в городе Оше 1 сентября в честь священного праздника "Курман Айт" общественный транспорт будет работать бесплатно. об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
Все автобусы и троллейбусы в этот день с утра до вечера будут бесплатно развозить пассажиров. Отметим, это второй раз, когда общественный транспорт в Оше обслуживает пассажиров на безвозмездной основе. Впервые подобная акция состоялась 25 июня текущего года в честь празднования Орозо Айта.
В городе Ош ежедневно на линии выходят 15 троллейбусов и 28 автобусов.

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