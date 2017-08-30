Бишкекчан просят помочь в розыске мошенницы: занимает деньги и скрывается

30 августа 2017, 18:47 Комментарии

В редакцию K-News обратились с просьбой оказать помощь в поиске женщины, подозреваемой в мошенничестве.

«Ищем мошенницу Джаманкулову Элизу Мыктыбековну 1981 года рождения. Входит в доверие и берет у людей деньги под предлогом, что отблагодарит. В данное время ищет группа людей, которым она должна крупную сумму денег. Просим отозваться людей, кому она также должна денег. Тех, кто знает о ее местонахождении, просим сообщить за очень хорошее вознаграждение. Возможно, женщина сейчас в бегах. Может находиться в России. Анонимность гарантируем", — говорится в сообщении пострадавших от действий Э.Джаманкуловой людей.

Если Вы что-либо знаете о том, где может скрываться женщина, просим связаться с РОВД Октябрьского района г.Бишкек по тел. (0551)502055 или 102.