Доллар США: 68.6605 (-0.0124) 
Евро: 82.8080 (+0.8744) 
Золото: 42.14 $/гр (-0.41) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вице-премьер Джумакадыров рассказал, какие меры принимаются для обеспечения дорожной безопасностиВице-премьер Джумакадыров рассказал, какие меры принимаются для обеспечения дорожной безопасностиСапар Исаков намерен до конца года изменить работу УПМСапар Исаков намерен до конца года изменить работу УПМ

Бишкекчан просят помочь в розыске мошенницы: занимает деньги и скрывается

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445550-ru.html

Похожие новости

Милиционер "просто так" вернул права 110 нарушителям ПДД в Нарыне

День 30 Августа: Энергообъекты сдали к празднику

Премьер С.Исаков главе МВД: Просьба, чтобы патрульные милиционеры стояли не за "зебрами", а перед ними

В честь Дня независимости в БГК наградили бишкекчан, внесших весомый вклад в развитие столицы

Помогите спасти маму! Ученый-эколог нуждается в срочном лечении рака

30 августа 2017, 18:47       Комментарии

В редакцию K-News обратились с просьбой оказать помощь в поиске женщины, подозреваемой в мошенничестве.
«Ищем мошенницу Джаманкулову Элизу Мыктыбековну 1981 года рождения. Входит в доверие и берет у людей деньги под предлогом, что отблагодарит. В данное время ищет группа людей, которым она должна крупную сумму денег. Просим отозваться людей, кому она также должна денег. Тех, кто знает о ее местонахождении, просим сообщить за очень хорошее вознаграждение. Возможно, женщина сейчас в бегах. Может находиться в России. Анонимность гарантируем", — говорится в сообщении пострадавших от действий Э.Джаманкуловой людей.
Если Вы что-либо знаете о том, где может скрываться женщина, просим связаться с РОВД Октябрьского района г.Бишкек по тел. (0551)502055 или 102.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум